Нормативный акт о тотальном запрете розничной торговли на территории нашей страны никотиновых и безникотиновых вейпов внесут в Государственную думу уже в ходе этой, весенней сессии, сообщает со ссылкой на источники ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту, аргументирующей необходимость его принятия, в частности сказано, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в России в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Использование суррогатов табачных изделий продвигается как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако вейпы наносят непоправимый вред здоровью как самого их потребителя, так и окружающих его людей, категоричны специалисты.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Сара Джонсон (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).