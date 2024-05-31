Нормативный акт о тотальном запрете розничной торговли на территории нашей страны никотиновых и безникотиновых вейпов внесут в Государственную думу уже в ходе этой, весенней сессии, сообщает со ссылкой на источники ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту, аргументирующей необходимость его принятия, в частности сказано, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в России в десять раз по сравнению с 2011 годом.
Использование суррогатов табачных изделий продвигается как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако вейпы наносят непоправимый вред здоровью как самого их потребителя, так и окружающих его людей, категоричны специалисты.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Сара Джонсон (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт Трампу
В аппарате администрации американского Джо Байдена сделали заявление в отношении вынесенного единогласно жюри присяжных Нью-Йорка обвинительного вердикта 45-му президенту США Дональду Трампу. В канцелярии Белого дома сказали об уважении закона, воздержавшись от политических оценок решения суда.
Трамп виновен: впервые в истории вынесли обвинительный приговор экс-президенту США
Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в подделке коммерческих данных с целью сокрытия денежных средств, направленных за молчание эксп-порно актрисе Сторми Дэниелс.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами
Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.