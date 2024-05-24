Зампред Госдумы РФ Борис Чернышев отправил в минтруд страны обращение, из которого следует, что сокращение рабочего дня в пятницу должно стать обязательными для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, сообщает РБК.
Заработную плату при этом, депутат считает справедливым оставить на прежнем уровне. Сокращенный трудовой режим позволит россиянкам больше отдыхать от дополнительной нагрузки в виде домашних дел, ухода за детьми.
По мнению парламентария, женщины в нашей стране тратят на работу по дому до шести часов ежедневно. По пятницам, законодатель считает нужным сократить трудовую нагрузку работницам на два часа.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Национальный институт рака (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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