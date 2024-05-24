Суд наложил обеспечительные меры на старейший в Геленджике санаторий "Лазурный берег". Оздоровительное учреждение, согласно информации Росреестра, занимает почти 16 га практически на первой лии Черного моря, сообщает РБК.

Истцом в тяжбе сталт первый заместитель генерального прокурора России, а среди ответчиков, помимо трех юрлиц, указаны Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.

Пансионат на черноморском побережье, специализируется на детском и семейном отдыхе, и работает с середины прошлого века. По последним данным он принимал около четырёх тыс. детей в год.

В собственность пансионата входит семь спальных корпусов болеее чем на 1,3 тыс. мест одновременного размещения, по официальным документам оздоровительный центр расположен на землях муниципальной собственности, переданных в долгосрочную аренду пулу инвесторов.

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