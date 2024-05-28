Рестрикции в отношении России и падение улова в традиционных местах добычи трески вызвали резкую нехватку популярной в Евросоюзе рыбы, сообщает РБК. Жители ЕС, одни из ключевых потребителей трески и продуктов из неё на планете. В минувшем году государства объединения импортировали более 280 тыс тонн морского ресурса. И это статистика без учета солёного филе, согласно данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В структуре потребления странами Евросоюза почти половина ввезенного продукта - мороженая треска (более 112 тыс. тонн), из которых 54,7% (более 61 тыс. тонн) объемов были от российских поставщиков, а чуть более 20% - из Норвегии (23,5 тыс. тонн). Мороженого филе трески страны большой Европы закупили в прошлом году более 76 тыс. тонн. Из них больше половины - более 21 тыс. тонн или 53,5% - завезла Россия. Еще треть (26 тыс. т) поставил Китай, а на долю Норвегии пришлось менее пяти процентов (3,5 тыс. тонн).

При этом эксперты делают акцент на том, что значительная доля отправленного на европейский рынок товара от китайских партнёров, это переработанная рыба их российских смежников.

В нашей стране потребление трески обеспечено на 100%, констатируют эксперты рынка. В минувшем году вылов рыбы превысил 410 тыс. тонн, из них 278 тыс. т пришлось на атлантическую треску и 132 тыс. т - на тихоокеанскую.

Стоимость атлантической трески по информации Росрыболовства подросла, почти на шесть процентов: в опте за килограмм дают 290 руб. Тихоокеанская треска за год напротив, подешевела почти на десять процентов, по данным того же источника до - 223 руб. при оптовых закупках.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Якуб Капушнак (Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние").