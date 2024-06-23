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В Дербенте неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Есть погибшие
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 19:48

В Дербенте неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Есть погибшие

МВД Дагестана сообщает, что вечером, 23 июня, в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь. При этом один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в розыск. Введён план "Перехват".

В иудейском культовом сооружении, по информации очевидцев, начался пожар. На месте работают подразделения мчс МЧС и правоохранительные органы. Устанавливаются детали происшедшего. Готовится процессуальное решение со стороны следственного ведомства. О пострадавших среди гражданского населения информации нет.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Аль-Гимравий (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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