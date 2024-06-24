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В Дагестане главу района, дети которого участвовали в теракте, уволили
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 17:10

В Дагестане главу района, дети которого участвовали в теракте, уволили

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, двое сыновей и племенник которого оказались участниками террористической атаки в Махачкале, уволили с муниципальной службы, сообщил руководитель республики Сергей Меликов.

"Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учета степени его вины или участия в произошедшей трагедии, я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", — пояснил глава субъекта федерации.

Накануне представители специальных служб задержали чиновника. Он возглавлял район почти 14 лет. Принято решение об исключении мужчины из партии "Единая Россия".

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Шамиль Магомедов (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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