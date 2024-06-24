Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, двое сыновей и племенник которого оказались участниками террористической атаки в Махачкале, уволили с муниципальной службы, сообщил руководитель республики Сергей Меликов.
"Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учета степени его вины или участия в произошедшей трагедии, я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", — пояснил глава субъекта федерации.
Накануне представители специальных служб задержали чиновника. Он возглавлял район почти 14 лет. Принято решение об исключении мужчины из партии "Единая Россия".
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Шамиль Магомедов (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Госдеп США: только КНР способна изменить миропорядок
Вашингтон считает, что Поднебесная является единственной страной, обладающей возможностями изменить мировой порядок.
Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА
Американский предприниматель Илон Маск высказался в соцсети Х о том, как будут вестись войны будущего.
Психолог Волкова: из-за выработки дофамина увеличивается зависимость от планшетов и смартфонов
Психолог Елена Волкова назвала смартфоны и планшеты "электронным кокаином", объясняя это высоким уровнем выработки дофамина, гормона удовольствия, при их использовании.
JACC: семаглутид улучшает здоровье сердца на 7-8 пунктов по шкале KCCQ-CSS
Семаглутид, препарат, обычно используемый для лечения диабета, продемонстрировал значительное улучшение состояния здоровья у лиц с избыточным весом и диабетом, страдающих от тяжелых форм сердечной недостаточности, причем это улучшение частично обусловлено снижением массы тела на 9,6%.