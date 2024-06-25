Бывший руководитель Сергокалинского района Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник, принимали участие в террористических атаках на республику, арестован на 10 суток. Такое решение вынес Ленинский районный суд города Махачкалы.
Ранее мужчину отправил в отставку глава Дагестана, Сергей Меликов. Экс-чиновника арестовали по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Ему назначен административный арест. Арестованный может обжаловать решение в установленный законом порядке, сообщают в пресс-службе судебной инстанции.
В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей, Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве терроризму.
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