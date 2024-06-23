Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Дербенте, уничтожены, сообщает Национальный антитеррористический комитет России.
"Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями", — подтверждает информацию федералов руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева.
В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и несколько сотрудников правоохранительных органов. Силовыми подразделениями предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания бандитов.
По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего. Атака на храмы в Дербенте и убийство правоохранителей будут расследоваться по статье УК РФ о террористическом акте, сообщили в СК России.
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