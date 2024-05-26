Из-за сухой и жаркой погоды, установившейся в Бурятии в третьей декаде мая власти ввели тотальный запрет на посещение гражданами лесов республики, сообщает агентство лесного хозяйства региона.
"Мы решили запретить гражданам доступ в лес. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в текущем году возникло по вине местного населения", - аргументировали свою позицию в ведомстве.
В начале мая в Улан-Удэ из-за лесного пожара вблизи столицы республики ввели режим ЧС. С огнем боролись с привлечением дополнительных сил и средств. На этой неделе МЧС России сообщило, что пожароопасный режим действует в 47 регионах России, в том числе и на территории Бурятии.
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