Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
В Бурятии ввели запрет на походы в лес
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:21

В Бурятии ввели запрет на походы в лес

Из-за сухой и жаркой погоды, установившейся в Бурятии в третьей декаде мая власти ввели тотальный запрет на посещение гражданами лесов республики, сообщает агентство лесного хозяйства региона.

"Мы решили запретить гражданам доступ в лес. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в текущем году возникло по вине местного населения", - аргументировали свою позицию в ведомстве.

В начале мая в Улан-Удэ из-за лесного пожара вблизи столицы республики ввели режим ЧС. С огнем боролись с привлечением дополнительных сил и средств. На этой неделе МЧС России сообщило, что пожароопасный режим действует в 47 регионах России, в том числе и на территории Бурятии.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Psychocube91 (Attribution-Share Alike 4.0).

Мир

МИД: взаимодействие

МИД: взаимодействие "арктической пятёрки" заморожено не из-за РФ

Взаимодействие России, Норвегии, Канады, США и Дании, стран "арктической пятёрки", заморожено не по инициативе нашего государства, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Читать полностью
США предупредили работающие в РФ банки из Европы о серьёзных рисках санкций

США предупредили работающие в РФ банки из Европы о серьёзных рисках санкций

Американские власти планируют усиление вторичных санкций против зарубежных банков, которые продолжают свою работу в российской юрисдикции, сообщила в интервью Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.

Читать полностью

Общество

Daily Mail: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу

Daily Mail: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу

Громоподобная боль в голове может быть признаком серьезных заболеваний, таких как разрыв аневризмы или гипертония, и требует немедленного обращения к врачу, по информации от издания Daily Mail.

Читать полностью
Врач Римская: сбои в работе щитовидной железы вызывают нарушения функции сердца

Врач Римская: сбои в работе щитовидной железы вызывают нарушения функции сердца

Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), существенно влияют на работу сердца. Нарушения в работе щитовидной железы могут вызвать тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Римская.

Читать полностью

Новости