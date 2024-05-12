При атаке Белгорода ВСУ произошло обрушение подъезда в многоэтажном жилом доме. По информации губернатора региона Вячеслова Гладкова есть пострадавшие и погибшие. ЧП произошло в спальном районе города, на улице Щорса.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал в официальном аккаунте в ТГ руководитель субъекта федерации.

Как экстренно сообщает Следственный комитет РФ по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. На место направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата.

У обрушившейся многоэтажки рухнула крыша - спасателей накрыло обломками. На завалах было много людей, выжили ли они - неизвестно, пишут СМИ.

"Около 11.40 мск ВСУ совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир»", - официальные данные от минобороны РФ

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород.

По официальной информации МЧС РФ 12 человек, включая двоих детей, спасены из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

Фото: МСЧ РФ