На всей территории Белогородского регина звучат сирены с оповещением о ракетной опасности, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава субъекта федерации обратился к гражданам, проживающим в зоне риска не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Жителям региона, которые находятся на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Белгородская область в последнее время регулярно подвергается атакам ВСУ. Причем, всё чаще с применение мощных дальнобойных боеприпасов зарубежного производства, поставленных украинским боевикам странами НАТО.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области.