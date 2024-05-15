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Сигнал ракетной опасности вновь звучит в Белгородской области
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 12:53

Сигнал ракетной опасности вновь звучит в Белгородской области

На всей территории Белогородского регина звучат сирены с оповещением о ракетной опасности, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава субъекта федерации обратился к гражданам, проживающим в зоне риска не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Жителям региона, которые находятся на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Белгородская область в последнее время регулярно подвергается атакам ВСУ. Причем, всё чаще с применение мощных дальнобойных боеприпасов зарубежного производства, поставленных украинским боевикам странами НАТО.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области.

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