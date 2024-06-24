Азербайджанский рецидивист открыл огонь на поражение из охотничьего ружья, в поселке Шувелан Хазарского района Баку. По оперативным данным погибли трое полицейских и один гражданский. Стрелявший ликвидирован, сообщило министерство внутренних дел республики.
"Неоднократно судимый и находящийся в настоящее время в розыске Ровшан Аллахвердиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при попытке его задержания. Оказывая сопротивление, Аллахвердиев убил троих сотрудников полиции и одного гражданского", — официально информирует силовое ведомство.
По данным спецслужб преступник пытался прикрыться находившимися с ним членами семьи, а далее, воспользовавшись возможностью, начал стрельбу по правоохранителям из карабина "Ланкастер".
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Хортан (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)
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