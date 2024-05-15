По информации УФСБ по ДНР в районе освобождённой Авдеевки в заминированных схронах обнаружены 33 кг тротила, более 200 гранат, 25 мин, 121 гранатомётный выстрел и свыше 22 тысяч патронов.
Ранее, минобороны уже демонстрировало трофеи с авдеевского направления. При бегстве украинские боевики бросили более двух десятков гранатометов различных типов, десятки автоматов Калашникова, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты и несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии.
Процесс демилитаризации и денацификации продолжается. Эксперты считают, что это не последняя находка, которую обнаружили по следам отступающих частей украинской армии.
Фото: Trams in Avdijivka/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Русский сооснователь OpenAI покинет компанию
Научрук и учредитель компании-разработчика бота для общения ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает организацию.
Politico: Киев требует от США разрешить удары по РФ американским оружием
Киев обеспокоен продвижением российских войск на харьковском направлении.
Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы.
В этом году туристы предпочли отели 4-5 звезд в Крыму
В текущем году наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Крыму, особенно к проживанию в отелях 4-5 звезд. По данным главы республики Сергея Аксенова, объемы бронирований на международные направления увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, а активный период бронирования составил 120 дней.