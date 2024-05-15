По информации УФСБ по ДНР в районе освобождённой Авдеевки в заминированных схронах обнаружены 33 кг тротила, более 200 гранат, 25 мин, 121 гранатомётный выстрел и свыше 22 тысяч патронов.

Ранее, минобороны уже демонстрировало трофеи с авдеевского направления. При бегстве украинские боевики бросили более двух десятков гранатометов различных типов, десятки автоматов Калашникова, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты и несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии.

Процесс демилитаризации и денацификации продолжается. Эксперты считают, что это не последняя находка, которую обнаружили по следам отступающих частей украинской армии.

Фото: Trams in Avdijivka/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.