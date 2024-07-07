Выяснилась причина серьёзного пожара на магистральном газопровода в районе села виноградное под Алуштой. По информации властей произошла авария. В итоге город и 14 населенных пунктов поблизости остались без подачи газа, сообщила глава местной администрации Галина Огнева.

По информации регионального управления МЧС РФ силы и средства спасателей, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства работают на месте происшествия. Судя по данным местных СМИ в зоне возгорания оказалась местная газораспределительная станция. Возгорание на утро 7 июля локализовано. Сейчас на полуострове Крым установилась жаркая и сухая погода.

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