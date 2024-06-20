В апреле Россия показала себя в качестве успешного продавца морских ежей для Японии. Если сравнить показатели за апрель текущего года и такой же период прошлого, то можно увидеть, что спрос на деликатес увеличился на 45%. Результаты исследования представило РИА Новости, исходя из анализа торговли между государствами.