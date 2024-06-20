Специальные службы ликвидируют возгорание на территории нефтебазы в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА, сообщает ТАСС.
"Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В 06:00 московского времени пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", — сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По информации властей, все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия приняты, угрозы для жителей нет. На месте инцидента работает оперативный штаб. Оценивается ущерб от ЧП.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Альф ван Бим (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
ЕС в апреле поставил КНР самолеты на 371,4 миллиона евро
Европейские производители авиатехники в апреле текущего года поставили своим китайским контрагентам самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму более чем 371 миллион евро, сообщает РИА Новости.
Япония в апреле резко нарастила импорт морских ежей из РФ на 45%
В апреле Россия показала себя в качестве успешного продавца морских ежей для Японии. Если сравнить показатели за апрель текущего года и такой же период прошлого, то можно увидеть, что спрос на деликатес увеличился на 45%. Результаты исследования представило РИА Новости, исходя из анализа торговли между государствами.
В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом
Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.
Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры
Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии сообщил, что пиво, в котором содержится большой процент алкоголя, а также его сладкие виды являются наиболее опасными для красивой фигуры. Увеличение цифры на весах будет гарантировано, заявил он для британской газеты Daily Mail.