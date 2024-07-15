Подразделения вооруженных сил Украины бросают раненных и бегут с линии соприкосновения под Яснобородовкой в Донецкой народной республике. Командир добровольческого подразделения "Шторм" — штурмового отряда первой гвардейской Славянской бригады — с позывным "Трапез" рассказал РИА Новости подробности краха украинских боевиков на этом участке фронта.

"При штурме вражеских позиций попадаются как хорошо подготовленные бойцы, так и мобилизованные. Пытаются дать отпор, но у них не получается", — говорит офицер.

Наше командование дало задание подразделению "Трапеза" освободить лесную локацию в районе Ясновородовки.

Перед атакой российская артиллерия отработала по позиции противника, при этом минометный огонь прошелся по окопам и блиндажам. Укрепления ВСУ ликвидированы гранатами, штурмовики прорвались группами непосредственно на рубежи. Поставленная задача выполнена.

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