Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Чигари в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили посёлок Чигари на территории ДНР и улучшили тактическое положение", — говорится в официальном сообщение военного ведомства.

Также по информации силовиков, наши подразделения нанесли поражения пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР, отразили шесть контратак.

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