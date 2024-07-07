Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Чигари в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили посёлок Чигари на территории ДНР и улучшили тактическое положение", — говорится в официальном сообщение военного ведомства.
Также по информации силовиков, наши подразделения нанесли поражения пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР, отразили шесть контратак.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кузьмин Виталий Владимирович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
В Таиланде арестовали диджея из РФ Вигена Атояна за ДТП 2023 года
В Таиланде был арестован известный российский диджей Виген Атоян за участие в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 2023 году.
Скончалась первая супруга Фиделя Кастро Марта Диас-Баларт, ей было 95 лет
Первая супруга бывшего главы острова Свободы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт скончалась в возрасте 95 лет в Мадриде, написал её внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.
В России разработали ИИ-платформу, которая ускоряет выращивание рыбы до 15%
В России разработана ИИ-платформа FishGrow Platform, направленная на ускорение процесса выращивания рыбы на 15%.
Участники экспедиции плавучего университета 2024 завершили работы в Баренцевом море
Участники экспедиции Арктического плавучего университета 2024 завершили работы на океанологическом разрезе в Баренцевом море, несмотря на сложные погодные условия с сильным волнением и ветром до 25 м/с.