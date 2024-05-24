Моральное состояние украинских солдат на очень низком уровне, а проблемы с материально-техническим обеспечением ВСУ и вовсе ставят военных незалежной на грань выживания, сообщает издание Daily Beast. Журналисты особо акцентируют внимание на том, что наступление российских войск в Харьковской агломерации стало самым стремительным прогрессом с начала СВО.
"Аналитики опасаются, что вооружённые силу Украины не в состоянии сдержать мощь российской армии в этот раз, особенно если подразделения ВС РФ атакуют на других фронтах в то же время, как одновременно при этом продвигаются в Харьков", - констатирует Daily Beast.
Как сообщается с места событий многие находящиеся на фронте измождены. По словам оного из украинских боевиков на харьковском направлении, многие мужчины рядом с ним на фронте гораздо старше него и у них слабое здоровье.
Ранее Владимир Зеленский оценил как чрезвычайно сложное положение ВСУ на данном направлении, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб украинских вооруженных сил признал тяжелой оперативную обстановку на этом участке и отметил "тактический успех" российских войск.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Андрій Агеєв (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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