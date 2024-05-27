Узбекские власти проявили интерес к посадочному материалу из Дагестана в ходе встречи председателя кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В частности о саженцах винограда районированных для жаркого климата сортов, сообщают СМИ.
Российский Дагестан и Узбекистан ведут речь о наращивании товарооборот между республиками. В базовую номенклатуру экспорта входит стекло и изделия из него, рыба, фрукты, кондитерские изделия и другое. Узбекская сторона импортирует своим дагестанским партнёрам продукты из зерна злаков, какао, обувь, текстиль и иную продукцию.
Известно, что ранее на дагестанских виноградниках культивировали саженцы европейского производства, однако после открытия местными селекционерами питомника субъект федерации в рамках импортозамещения полностью обеспечил себя виноградными саженцами и сейчас планирует поставлять их на экспорт.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Bauer Karl (Creative Commons Attribution 2.0 Austria).
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