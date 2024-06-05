Увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание авиаперевозчиков для усиления фонда развития аэро гаваней не должно вызвать существенного удорожания билетов, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на представителя Росавиации.

"Параметры изменения ставок сбора за аэронавигацию предстоит рассмотреть и утвердить Федеральной антимонопольной службой, поэтому обсуждать конкретные цифры пока преждевременно. Исходя из проведенного Росавиацией и "Госкорпорацией по организации воздушного движения" анализа, изменение ставок сбора не приведет к существенному росту стоимости билетов экономического класса", — цитирует источник агентство.

Сейчас в нашей стране функционируют 228 аэродромов, к 2030 году эта количество планируется нарастить до 242, а капремонта и реконструкции уже требуют 116, заявил ранее зампред правительства РФ Виталий Савельев.

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