Огонь по бывшему президенту Соединенных штатов Дональду Трампу на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания открыл 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Известно, что он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец, сообщает Федеральное бюро расследований.

По словам очевидцев, ликвидированный нападавший прятался на крыше предприятия чуть более чем в сотне метров от сцены, на которой выступал кандидат в президенты. Пока мотивы атаковавшего неизвестны. Стрелка застрелили снайперы Секретной службы США.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Служба дипломатической безопасности (Creative Commons Attribution-ShareAlike)