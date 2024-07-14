Огонь по бывшему президенту Соединенных штатов Дональду Трампу на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания открыл 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Известно, что он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец, сообщает Федеральное бюро расследований.
По словам очевидцев, ликвидированный нападавший прятался на крыше предприятия чуть более чем в сотне метров от сцены, на которой выступал кандидат в президенты. Пока мотивы атаковавшего неизвестны. Стрелка застрелили снайперы Секретной службы США.
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Экс-президенты США Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после покушения
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Главы государств осуждают политическое насилие и покушение на Дональда Трампа
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Исследование канадских ученых из Университета Сейнт Пол в Оттаве показало, что у детей, испытывающих высокое чувство смысла в повседневной жизни, наблюдается лучшее психическое здоровье.
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