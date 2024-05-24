Прогнозы урожая зерновых в этом году варьируются в диапазоне от 132 млн тонн до 134,2 млн тонн. Это ниже, чем в прошлом году, в 2023-м данный показатель составил 144,9 млн тонн, сообщает Финмаркет. Наиболее оптимистично смотрят на возможные итоги страды в Союзе экспортёров зерна, оценка урожая пшеницы снижена до 86,6 млн тонн (86,8 млн тонн), ячменя и кукурузы - не изменилась: 19,3 млн и 15,3 млн тонн соответственно.
Снижен объём потенциального экспорта зерна в новом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) - до 58,7 млн тонн с 59,1 млн тонн изначально (на 0,7%). В том числе свежий показатель отгрузки иностранным потребителям пшеницы составляет 46,7 млн тонн против 46,9 млн тонн. Пересмотр расчетных цифр вызван, по словам председателя правления союза Эдуарда Зернина, экстраординарными климатическими событиями, оказавшими большое влияние на рынок зерна в нашей стране.
Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в этом году составляет 132 млн тонн. Ведомство также не исключает его корректировку.
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