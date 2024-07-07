Первая супруга бывшего главы острова Свободы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт скончалась в возрасте 95 лет в Мадриде, написал её внук Фидель Антонио Кастро Смирнов. Они сочетались браком в 1948 году они поженились, а в 1949-м у них родился сын Фидель (известен как Фиделито).
В 1955 году пара рассталась после неудачной попытки переворота на Кубе. Тогда, муж покинул остров, чтобы вернуться позже и возглавить революцию.
Позднее, Диас-Баларт вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко, и они эмигрировали в Испанию. Известно, что Фиделито проходил учебу в Советском союзе. В 1974 году он окончил физический факультет МГУ по специальности физик-ядерщик. Бланко умер в 2006 году, в их семье были рождены две дочери.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Mészáros (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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