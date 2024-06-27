Автор первого хет-трика в истории отечественной сборной по хоккею форвард Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. В составе нашей команды нападающий был участником Олимпийских игр 1994 года и чемпионата мира — 1996.

Березин стал автором первого хет-трика сборной. В апреле 1995 года он забросил три шайбы в ворота команды Швейцарии. Тогда мы выиграли 8:0. В конце 90-х — начале нулевых спортсмен в НХЛ выступал за "Торонто", "Аризону", "Монреаль", "Чикаго" и "Вашингтон". О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

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