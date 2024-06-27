Автор первого хет-трика в истории отечественной сборной по хоккею форвард Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. В составе нашей команды нападающий был участником Олимпийских игр 1994 года и чемпионата мира — 1996.
Березин стал автором первого хет-трика сборной. В апреле 1995 года он забросил три шайбы в ворота команды Швейцарии. Тогда мы выиграли 8:0. В конце 90-х — начале нулевых спортсмен в НХЛ выступал за "Торонто", "Аризону", "Монреаль", "Чикаго" и "Вашингтон". О причинах смерти хоккеиста не сообщается.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
Пхеньян и Сеул по разному видят пуск ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью
Пхеньян и Сеул разошлись в оценках результатов испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, произведенном накануне вооруженными силами Корейской народно-демократической республики. Накануне южнокорейские и японские СМИ сообщали о пуске северянами ракеты в сторону Японского моря. При этом, в Южной Корее сочли, что пуск оказался неудачным. Их противники заявляют об успешном пуске.
СМИ: в Боливии задержан экс-командующий ВМС по делу о попытке госпереворота
В Боливии после попытки госпереворота задержаны генерал Суньига и экс-командующий ВМС Сальвадор.
Терапевт Хакимова: диета «Радуга» способна защитить от рака и болезней сердца
Необходимо употреблять плоды всех семи цветов радуги для того, чтобы обезопасить себя от сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также заболеваний, относящихся к сердечно-сосудистым. О новой диете информировала российское интернет- издание «Газета.Ru» терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
Володин: многодетные родители освобождаются от комиссий при оплате услуг ЖКХ
Семьи, имеющие трёх и более детей, получающие пенсию люди, инвалиды, а также вышедшие в отставку ветераны боевых действий освобождаются от обязательной комиссии при отчислении денежных средств за услуги ЖКХ. Законопроект начнёт иметь юридическую силу с начала июля текущего года, информировал спикер ГД Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале, пишет РИА Новости.