Переговоры между пулом международных кредиторов и монетарными властями Незалежной пока зашёл в тупик, сообщают сразу несколько мировых СМИ. Речь идёт о самом теле долга, в сумме порядка 20 млрд долларов и процентов по нему.

Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года и процентными выплатами, начиная с 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличивая до 6%.

Однако на такой компромисс Международный валютный фонд и несколько крупных инвесторов пока идти не готовы. Сейчас денежных выплат, судя по данным Wall Street Journal нет вообще. Хотя сроки, на которые два года назад была предоставлена отсрочка, уже истекли.

От Украины требуют оформить сделку, по которой Киев возобновил бы хотя бы частично выплаты в обмен на "прощение значительной части" просроченного долга страны.

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