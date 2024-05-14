Прокуратура Украины начала оспаривать слишком "мягкие" приговоры для граждан, уклоняющихся от воинской обязанности. Статья об этом появилась в украинском новостном издании "Страна".
Украинские суды сделали заявление, что условный срок не способствует исправлению осужденного и подает дурной пример другим потенциальным нарушителям закона.
В статье издания приводится реальный случай судебного дела над жителем Черновицкой области, который всеми инстанциями был признан годным к военной службе. Но молодой человек уклонился от отправки в военную часть, чем и нарушил закон.
Суд вместо реального срока дал уклонисту условный. Но прокуратура настояла на том, что наказание слишком "мягкое", поэтому уклонисту вскоре дали реальный срок.
С начала СВО на Украине объявлена всеобщая мобилизация, по этой причине власти страны делали все, чтобы у граждан не было возможности избежать службы. Хотя, судя по опросам мирного населения, только 20% готовы отправиться в зону боевых действий.
Фото: commons.wikimedia.org/Bagdasar 1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий
Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором
Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за день
14 мая на Солнце произошла вторая за день мощная вспышка класса X, по информации из Института прикладной геофизики. Вспышка с индексом X1.2, длившаяся 25 минут, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664.
"Аэрофлот" запускает шаттл-сервис между Москвой и Санкт-Петербургом
С 1 июня "Аэрофлот" запускает шаттл-сервис между Москвой и Санкт-Петербургом, предлагая рейсы каждые 15 минут из Шереметьево и каждые 30 минут из Внуково. Всего в день запланировано 70 вылетов в Пулково.