Прокуратура Украины настояла на том, чтобы ужесточили наказания уклонистам

Прокуратура Украины начала оспаривать слишком "мягкие" приговоры для граждан, уклоняющихся от воинской обязанности. Статья об этом появилась в украинском новостном издании "Страна".

Украинские суды сделали заявление, что условный срок не способствует исправлению осужденного и подает дурной пример другим потенциальным нарушителям закона.

В статье издания приводится реальный случай судебного дела над жителем Черновицкой области, который всеми инстанциями был признан годным к военной службе. Но молодой человек уклонился от отправки в военную часть, чем и нарушил закон.

Суд вместо реального срока дал уклонисту условный. Но прокуратура настояла на том, что наказание слишком "мягкое", поэтому уклонисту вскоре дали реальный срок.

С начала СВО на Украине объявлена всеобщая мобилизация, по этой причине власти страны делали все, чтобы у граждан не было возможности избежать службы. Хотя, судя по опросам мирного населения, только 20% готовы отправиться в зону боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org/Bagdasar 1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)