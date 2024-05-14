El País: армия Украины истощена, а рядовые украинцы не стремятся идти на фронт

Украинская армия сильно истощена за двухлетний период боевых действий. Сейчас ВСУ терпят поражение за поражением, а их мирные граждане призывного возраста не желают присоединяться к военным действиям и отправляться в горячие точки. Об этом говорится в статье испанского общественно-политического издания El País.
Украинские власти одобрили закон о мобилизации еще в апреле, но вступит в силу он только 18 мая. Цель данного закона заключается в том, чтобы произвести пополнение украинской армии на 400 тысяч новых военнослужащих. Возраст потенциальных призывников должен быть равен промежутку от 25 до 60 лет, написано в статье.
Также газета пишет, опираясь на соцопрос населения Украины, всего лишь 30% мирных граждан готовы воевать.
Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown
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