Украинская армия сильно истощена за двухлетний период боевых действий. Сейчас ВСУ терпят поражение за поражением, а их мирные граждане призывного возраста не желают присоединяться к военным действиям и отправляться в горячие точки. Об этом говорится в статье испанского общественно-политического издания El País.

Украинские власти одобрили закон о мобилизации еще в апреле, но вступит в силу он только 18 мая. Цель данного закона заключается в том, чтобы произвести пополнение украинской армии на 400 тысяч новых военнослужащих. Возраст потенциальных призывников должен быть равен промежутку от 25 до 60 лет, написано в статье.

Также газета пишет, опираясь на соцопрос населения Украины, всего лишь 30% мирных граждан готовы воевать.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown