Украинские власти сильно надеются получить от США разрешение на нанесение ударов американскими боевыми снарядами по российской территории. Прокомментировала данное желание представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

Галибаренко отметила, что решение о применении американских ракет в отношении ударов по российским территориям должно быть принято. Представитель Украины в НАТО заявила, что это решение не должно подвергаться никаким сомнениям.

Ранее председатель начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что американские власти рассматривают вопрос о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по России со сторону ВСУ.

Фото: president.gov.ua/Адміністрація Президента України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)