Украинские власти сильно надеются получить от США разрешение на нанесение ударов американскими боевыми снарядами по российской территории. Прокомментировала данное желание представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко.
Галибаренко отметила, что решение о применении американских ракет в отношении ударов по российским территориям должно быть принято. Представитель Украины в НАТО заявила, что это решение не должно подвергаться никаким сомнениям.
Ранее председатель начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что американские власти рассматривают вопрос о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по России со сторону ВСУ.
Фото: president.gov.ua/Адміністрація Президента України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Москве прошли переговоры короля Бахрейна с Путиным
Лидер Бахрейна, отметил что давно не был в российской столице а потому особенно рад приезду и встрече.
Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon
OnePlus Ace 3 Pro, следующая модель после среднебюджетного OnePlus Ace 3, представленного в январе, будет обладать улучшенными характеристиками.
В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера
Ученые из Копенгагенского университета разработали машинно-обучаемый алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний через анализ микроскопических снимков мозга.
В РЖД разрабатывается лист ожидания для покупки билетов
РЖД работает над созданием системы листа ожидания для покупки новых или возвращенных билетов. Эта функция позволит пассажирам реально встать в очередь и получить доступ к местам, освободившимся после сдачи билетов или добавления новых вагонов.