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Украина надеется, что получит разрешение от США бить по России при помощи американского оружия
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:53

Украина надеется, что получит разрешение от США бить по России при помощи американского оружия

Украинские власти сильно надеются получить от США разрешение на нанесение ударов американскими боевыми снарядами по российской территории. Прокомментировала данное желание представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

Галибаренко отметила, что решение о применении американских ракет в отношении ударов по российским территориям должно быть принято. Представитель Украины в НАТО заявила, что это решение не должно подвергаться никаким сомнениям.

Ранее председатель начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что американские власти рассматривают вопрос о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по России со сторону ВСУ.

Фото: president.gov.ua/Адміністрація Президента України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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