В Белополье погремели взрывы, из-за чего была объявлена воздушная тревога в ряде украинских регионов

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о прогремевших взрывах в Белополье, Сумской области, Украина. В связи с этим в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: Харьков, Днепропетровск, Херсон.

Российские Вооруженные силы активно наносили удары по военной инфраструктуре Украины спустя два дня после произошедшего теракта на Крымском мосту в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары со стороны РФ наносятся исключительно по стратегически важной военной части. Жилые районы и постройки, а также инфраструктура социального значения остается нетронутой российскими Вооруженными силами.