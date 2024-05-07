Украинский телеканал "Общественное" сообщил о прогремевших взрывах в Белополье, Сумской области, Украина. В связи с этим в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: Харьков, Днепропетровск, Херсон.
Российские Вооруженные силы активно наносили удары по военной инфраструктуре Украины спустя два дня после произошедшего теракта на Крымском мосту в 2022 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары со стороны РФ наносятся исключительно по стратегически важной военной части. Жилые районы и постройки, а также инфраструктура социального значения остается нетронутой российскими Вооруженными силами.
На Украине военнобязанный умер в военкомате
Военнообязанный в Кривом Роге на Украине скончался из-за нападения эпилепсии, как сообщила информационная служба Днепропетровского окружного управления военного регистра.
Иван Сырский возглавил в Австралии автопробег в честь Дня Победы
Участие в этой памятной патриотической акции Сырский-младший объяснил долгом перед дедушкой-ветераном, а также из уважения к Владимиру Путину.
"Союз отцов" отметил важность для многодетных семей бесплатных мест в садиках
Он отметил, что семьи должны получать места в детских садах без лишних сложностей и бюрократии. И самое важное — эта услуга должна быть бесплатной.
Баранина в России резко станет дороже
Средняя стоимость вырастет минимум на 150 рублей за килограмм, считают эксперты.