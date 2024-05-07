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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:03

В Белополье погремели взрывы, из-за чего была объявлена воздушная тревога в ряде украинских регионов

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о прогремевших взрывах в Белополье, Сумской области, Украина. В связи с этим в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: Харьков, Днепропетровск, Херсон.

Российские Вооруженные силы активно наносили удары по военной инфраструктуре Украины спустя два дня после произошедшего теракта на Крымском мосту в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары со стороны РФ наносятся исключительно по стратегически важной военной части. Жилые районы и постройки, а также инфраструктура социального значения остается нетронутой российскими Вооруженными силами.

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