Депутаты Верховной рады Украины лоббируют в Вашингтоне, разрешение американских властей на удары вглубь территории России поставляемыми из США вооружениями, сообщает издание Politico.
Ранее зеленый свет применению дальнобойных боезарядов ВСУ дали англичане. Министр обороны королевства Грант Шаппс заявил, что предоставил киевским властям разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.
В части позиции Соединенных штатов украинские усилия заручиться поддержкой Конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом в этом вопросе скорее всего будут тщетны. Администрация президента Джо Байдена ранее ясно дала понять, что пока не намерена менять свою позицию. Ограничения действуют.
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