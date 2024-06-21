Украинские потребители в мае увеличили импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с апрелем, в денежном эквиваленте рост превысил 35 миллионов долларов. Данный показатель стал рекордным с начала российской спецоперации, подсчитали РИА Новости.

Ключевым поставщиком электроэнергии на Украину остаётся Венгрия, которая заработала на этом более 10 миллионов долларов. Далее следуют Румыния (9,2 миллиона долларов) и Словакия (7,1 миллиона долларов). Еще на 8,3 миллиона долларов электроэнергии было поставлено другими государствами Евросоюза.

В целом, за пять месяцев текущего года киевские власти приобрели электроэнергии на внешних рынках более чем на 100 миллионов долларов. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период года предыдущего.

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