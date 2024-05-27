Под угрозой дополнительных санкций от европейского Центробанка и минфина США работу в российской юрисдикции до конца года планируют завершить Raiffeisen Bank и UniCredit, последние банки из ЕС, действующие в нашей стране, аудитор Максим Гладких-Родионов в беседе с NewsInfo.Ru оценил последствия прекращения деятельности этих финучреждений.

Доля рынка, которую занимают сейчас оба кредитно-финансовых учреждения в банковской системы страны стремительно сокращается. Накануне австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Помимо австрийского банка, в РФ продолжают работать UniCredit и "дочка" венгерского OTP Bank. Третий банк не находится под непосредственным надзором ЕЦБ. Все три организации еще в 2022 году заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако все еще остаются на рынке. Сейчас судя по данным нескольких источников решение покинуть РФ принято.

"Конечно, нельзя сказать, что это хорошая новость, потому что последняя ниточка, связывающая, нашу финансовую систему с мировой финансовой системой, западной, рвется. Это было ожидаемо, что эти банки уйдут, и, в общем, ничего хорошего в этом нет, но это было ожидаемо", — говорит, генеральный директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.

Отечественный рынок финансовых услуг считается одним из самых ключевых и весьма прибыльных для этих европейских банков, хотя они и основательно сокращают активность. Особенно важную роль российский бизнес играет в группе RBI. Прибыль ее российской "дочки" в минувшем году составила более половины в результатах по МСФО всего банковского холдинга и составила 1,34 млрд евро, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом.

Резюме эксперта, впрочем далеко от оптимизма. Именно из-за того, что эти несколько последних банка ушли, ничего из-за этого не произойдет. Всё уже произошло, Уход последних банковских структур с европейской пропиской экономист оценивает без опасений, но грустно "уже всё произошло, а это — просто маленькие, как сказать, последние шажочки", скептически. Таковы реалии.

Можно, конечно, сказать, что еще труднее будет рассчитываться за импортные товары. Ну да, еще труднее будет, это верно. Бизнес найдет альтернативные варианты внешнеэкономической деятельности. Просто более извилистые.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/К.Артём (Attribution-Share Alike 4.0).