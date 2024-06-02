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Роспотребнадзор: ущерб от инфекций в РФ за 2023 год превысил 1 трлн рублей
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:44

Роспотребнадзор: ущерб от инфекций в РФ за 2023 год превысил 1 трлн рублей

Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в нашей стране по итогам минувшего года превысил 1 трлн рублей, предотвращенные убытки, благодаря снижению инфицирования граждан, оценивается более чем в 866 млрд, таковы тезисы доклада Роспотребнадзора.

Зафиксированный ущерб на более 823 млрд руб. пришелся на острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, более полутора сотен млрд пришлось на COVID-19, более 36 млрд — на ветряную оспу. Также в пятерку вошли острые кишечные инфекции и грипп, сообщают в ведомстве.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Билл Брэнсон (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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