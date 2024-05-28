Проживающий за рубежом Даня Милохин сформировал по итогам отчетного периода долг по налогам пере Федеральной налоговой службой РФ, выяснили корреспонденты Shot, изучившие открытые базы данных фискального ведомства. Сумма задолженности администрирована в мае текущего года, составляет 35 тыс. рублей.
Тиктокер, который сейчас, судя по социальным сетям, находится на территории Тайланда, является руководителем ИП. Как идёт у бизнесмена предпринимательская деятельность, верифицированной информации нет, но если проблемная задолженность нее будет погашена, то коммерсант Милохин рискует оказаться в списке недобросовестных налогоплательщиков и при заявке к примеру на тендер для получения госзаказа, ему будет отказано в участии.
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