Проживающий за рубежом Даня Милохин сформировал по итогам отчетного периода долг по налогам пере Федеральной налоговой службой РФ, выяснили корреспонденты Shot, изучившие открытые базы данных фискального ведомства. Сумма задолженности администрирована в мае текущего года, составляет 35 тыс. рублей.

Тиктокер, который сейчас, судя по социальным сетям, находится на территории Тайланда, является руководителем ИП. Как идёт у бизнесмена предпринимательская деятельность, верифицированной информации нет, но если проблемная задолженность нее будет погашена, то коммерсант Милохин рискует оказаться в списке недобросовестных налогоплательщиков и при заявке к примеру на тендер для получения госзаказа, ему будет отказано в участии.

Фото: NewsInfo.Ru / Олег Хвацкий