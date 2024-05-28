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Shot: предприниматель Даня Милохин не может погасить долг перед ФНС
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:20

Shot: предприниматель Даня Милохин не может погасить долг перед ФНС

Проживающий за рубежом Даня Милохин сформировал по итогам отчетного периода долг по налогам пере Федеральной налоговой службой РФ, выяснили корреспонденты Shot, изучившие открытые базы данных фискального ведомства. Сумма задолженности администрирована в мае текущего года, составляет 35 тыс. рублей.

Тиктокер, который сейчас, судя по социальным сетям, находится на территории Тайланда, является руководителем ИП. Как идёт у бизнесмена предпринимательская деятельность, верифицированной информации нет, но если проблемная задолженность нее будет погашена, то коммерсант Милохин рискует оказаться в списке недобросовестных налогоплательщиков и при заявке к примеру на тендер для получения госзаказа, ему будет отказано в участии.

Фото: NewsInfo.Ru / Олег Хвацкий

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