Американский госсекретарь пообещал в скором будущем перейти к политике визовых ограничений для ответственных за подрыв демократических процессов в Грузии и членов их семей из-за принятого недавно парламентом республики закона, аналога американского акта "об иностранных агентах", сообщает РБК.
"Закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый грузинским парламентом, будет подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над предоставлением грузинам доступа к высококачественной информации", - заявил Энтони Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства США пригрозил поддержавшим ставший яблоком раздора между коллективным Западом и правящей в Грузии партией, нормативный акт лишением права на въезд в Соединенный штаты. Также дипломат отметил, что американские власти пересмотрят формат сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/ Рон Пшишуха (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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