Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
США одобрили продажу ракет и БПЛА Тайваню на 300 млн долларов
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:15

США одобрили продажу ракет и БПЛА Тайваню на 300 млн долларов

Крупную поставку беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V и бронебойной ракетной системы Switchblade 300, всего на сумму почти треть млрд долларов одобрили американские власти для своих партнеров на Тайване, сообщает Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США.

Теперь, в течении месяца сделку должен одобрить конгресс. Новые вооружения, по мнению госдепартамента, помогут повысить безопасность острова и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.

Ранее официальный представитель минобороны КНР У Цянь предостерёг Тайвань об игре с огнем на грани войны. Он отметил, что Тайбэй бросил вызов принципу "одного Китая".

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Хосе Мехия-Бетанкур (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Гёчмен: Турция не хочет утратить роль посредника в украинском конфликте

Гёчмен: Турция не хочет утратить роль посредника в украинском конфликте

Из-за давления США Турция вынуждена балансировать между западными инвестициями и торговлей с Россией.

Читать полностью
Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну следующую встречу провести в Москве

Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну следующую встречу провести в Москве

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в КНДР в ходе переговоров с председателем страны Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера посетить столицу нашего государства, Москву.

Читать полностью

Общество

Юрист Ковалев: существует четыре способа снятия запрета на выезд за рубеж

Юрист Ковалев: существует четыре способа снятия запрета на выезд за рубеж

Долг перед налоговой службой в несколько десятков тысяч рублей может стать большой преградой для всех желающих выехать за границу, а также повлечёт за собой конфискацию собственности в размере задолженности. Об этом информировал российское интернет-издание «Газета.Ru» управляющий партнёр юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимир Ковалев.

Читать полностью
Садальский: в Риге отменили постановку с Чулпан Хаматовой

Садальский: в Риге отменили постановку с Чулпан Хаматовой

Станислав Садальский задаётся вопросом: каково это — не жить в России и при этом выражать презрение к своей Родине.

Читать полностью

Новости