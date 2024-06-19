Крупную поставку беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V и бронебойной ракетной системы Switchblade 300, всего на сумму почти треть млрд долларов одобрили американские власти для своих партнеров на Тайване, сообщает Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США.

Теперь, в течении месяца сделку должен одобрить конгресс. Новые вооружения, по мнению госдепартамента, помогут повысить безопасность острова и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.

Ранее официальный представитель минобороны КНР У Цянь предостерёг Тайвань об игре с огнем на грани войны. Он отметил, что Тайбэй бросил вызов принципу "одного Китая".

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