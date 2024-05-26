Американские власти планируют усиление вторичных санкций против зарубежных банков, которые продолжают свою работу в российской юрисдикции, сообщила в интервью Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.

В конце минувшего года американская администрация одобрила нормативный акт который разрешает вводить меры против иностранных кредитно-финансовых учреждений, помогающих проводить сделки попавшим под рестрикции лицам из нашей страны или содействующих поставкам отечественному ОПК.

На этом фоне некоторые турецкие и китайские банки начали ограничивать операции с физическими и юридическими лицами из РФ. Проблемами для бизнеса монетарные власти США грозят и остающимся в России Raiffeisen и UniCredit. Их топ-менеджеры пообещали пересмотреть до конца года свою присутствие на нашем рынке и в системе взаимных расчетов.

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