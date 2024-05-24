Американцы хотят сохранить влияние на архитектуру будущего устройства взаимоотношений между Израилем и Палестиной после завершения горячей фазы конфликта в секторе Газа. По данным Politico, власти Соединенных штатов рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения эскалации на Ближнем Востоке.

Специалист, с кандидатурой которого ещё не определились, должен будет находиться непосредственно в спорных территориях и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны. Администрация американского президента также прорабатывает детальный вариант того, как много официальных полномочий советник будет иметь, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

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