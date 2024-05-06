Песков: Заявления от американских и европейских политиков об отправке своих войск на Украину сигнализируют о новом витке эскалации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокоментировал, что заявления некоторых американских политиков и лидеров стран блока НАТО являются беспрецедентными и чрезвычайно опасными.

Песков отметил, что заявления Европы и США о прямом участии в боевых действиях на территории Украины символизируют новый виток эскалации конфликта, а это требует новых мер и решений.

Французский президент Эммануэль Макрон не раз заявлял, что готов в любой момент отправить французских солдат на Украину, если потребуется. Недавно Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис сделал громкое заявление, что сам он не исключает возможности участия Вооруженных сил США в конфликте на Украине.

Фото: kremlin.ru /Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License)