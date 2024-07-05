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"Русснефть" заключила сделку на поставку нефти компании Fuel and Oil Dynamics FZE из ОАЭ

"Русснефть" заключила сделку на поставку нефти компании Fuel and Oil Dynamics FZE из ОАЭ на сумму $400 млн. Сделка будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.

"Русснефть" входит в топ-10 крупнейших нефтедобывающих компаний России, обладая запасами более 200 млн тонн нефти по классификации SPE. В состав группы входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России и активы в Томской области, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Evnt007 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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