Турция рискует потерять свою позицию в тройке лидеров среди популярных у российских туристов стран из-за роста конкуренции со стороны таких стран, как Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

Руководитель турецкого туристического холдинга Орхан Санджар отметил стагнацию в продажах туров и высокие цены на размещение, что может стать серьёзной проблемой для привлечения туристов. Отельеры сталкиваются с ростом внутренних цен и издержек из-за высокой инфляции, при этом иностранные контракты заключаются в евро, что усугубляет ситуацию.

Руководитель российского туроператора назвал заявления Санджара "эмоциональными", подчеркивая, что хотя продажи туров в Турцию и замедлились, о полной остановке речи не идет. Всё это приводит к переориентации туристов на более доступные альтернативные направления.

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