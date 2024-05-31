Цены на туры в некоторые популярные 5-звездочные отели в Белеке, Турция, снизились на 10-15% по сравнению с предыдущим месяцем. Например, стоимость недельного отдыха в Susesi Luxury Resort упала с 325 тыс. рублей до 292 тыс. рублей.

В Maxx Royal Belek Golf Resort цена тура снизилась на 12%, до 533 тыс. рублей.

Однако в других отелях цены либо остались неизменными, либо даже возросли, как в случае с Rixos Premium Belek, где стоимость тура увеличилась на 5%. Туроператоры не наблюдают общей тенденции к снижению цен и указывают, что специальные предложения зависят от конкретной ситуации в отелях, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: flickr.com/Sharon Hahn Darlin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)