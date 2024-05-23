В турецких аэропортах планируют вводить обязательный досмотр всех пассажиров без исключения. Согласно новому закону о гражданской авиации, предложенному министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу, пассажиры будут проходить проверку с помощью специальных устройств на входе в аэропорт, а при необходимости — и ручной досмотр.

Отказ от досмотра будет означать запрет на посадку в самолет.

Новые правила еще не введены, но если их примут, они будут применяться во всех аэропортах страны, включая те, которыми пользуются местные жители.

Закон также предусматривает отмену привилегий для определенных категорий граждан, таких как судьи и прокуроры, которые будут подвергаться досмотру наравне с остальными пассажирами, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: flickr.com/Sharon Hahn Darlin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)