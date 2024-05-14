Спикер турецкого парламента обеспокоен перерастанием конфликта на Украине в мировую войну

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в своем выступлении заявил, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как все это чревато развязыванием мировой войны.

Спикер отметил, что и Россия и Украина чрезвычайно важные страны для Турции. Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах Турция примет все необходимые меры и решения, чтобы урегулировать конфликт как можно более мирно.

Это не просто столкновение России и Украины, а потенциальный "фитиль мировой войны", который может в любой момент разгореться, заключил выступление Куртулмуш.

Фото: amerikaninsesi.com*/Yıldız Yazıcıoğlu & Ümit Bektaş

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