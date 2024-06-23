Вице-президент ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что организацией принято решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказов от туров в Крым. "Вестник АТОР" со ссылкой на опрошенных туроператоров пишет, что сейчас зафиксированы единичные обращения с просьбой об отмене туров после трагедии в Севастополе, а запросов на досрочное возвращение с полуострова члены АТОР к вечеру 23 июня не получали.
Пляж в Учкуевке, по информации турагентов, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. А в окрестностях расположены около десятка отелей с разным объемом номерного фонда. А также небольшие гостиницы, не имеющие собственного пляжа — их гости также отдыхают в общественной локации, на которую произошла атака ВСУ
При этом основной туристических поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Инсайдер (Attribution-Share Alike 4.0)
Javan: Запад пугал РФ ракетными атаками, но получил АПЛ у Кубы
Журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan сообщил о неожиданно жёстком ответе Москвы на удары Запада по территории РФ.
Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости разрешения вопроса о восстановлении прежнего объёма поставок вооружений из Америки в Израиль, которые были сокращены около четырёх месяцев назад.
Врачи сообщили об опасности риска рака при употреблении фастфуда
Нездоровая еда приводит к сложностям со здоровьем.
Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни
Особое меню идет только на пользу организму.