Вице-президент ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что организацией принято решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказов от туров в Крым. "Вестник АТОР" со ссылкой на опрошенных туроператоров пишет, что сейчас зафиксированы единичные обращения с просьбой об отмене туров после трагедии в Севастополе, а запросов на досрочное возвращение с полуострова члены АТОР к вечеру 23 июня не получали.

Пляж в Учкуевке, по информации турагентов, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. А в окрестностях расположены около десятка отелей с разным объемом номерного фонда. А также небольшие гостиницы, не имеющие собственного пляжа — их гости также отдыхают в общественной локации, на которую произошла атака ВСУ

При этом основной туристических поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов.

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