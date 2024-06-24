Турецкий бизнес не хочет терять российских туристов из-за серьёзно выросших цен как на услуги отельеров, так и в целом во всём сегменте, констатирует в интервью РИА Новости экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

Сейчас, по оценке эксперта, стоимость недельного отдыха, обходившаяся ещё год назад в среднем 1,5 тыс. — 2 тыс. евро, подскочила выше 3 тыс. евро. С учетом валютных колебаний на внутреннем рынке России, многие наши соотечественники пересматривают туристические направления, на более доступные по стоимости.

"Туристический сектор боится потерять европейских и российских туристов, которые могут уехать в такие страны, как Египет, Южный Кипр, Греция и Испания", — констатирует экономист.

Тем не менее власти республики не ожидают серьёзных изменений по статистике туристов из нашей страны в этом сезоне. Не смотря на проблемы с платежами (карточками российских банков в турции рассчитываться проблематично), рост цен на услуги туриндустрии.

Местное минкультуры и туризма страны рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели. При этом, бизнес смотрит на перспективы более реалистично. Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из РФ привёл к тому, что в гостиницах всё же стали снижать стоимость проживания, сообщил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов.

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