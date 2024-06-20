Турецкий и российский бизнес могут использовать золото при взаиморасчетах в качестве альтернативы американскому доллару, это будет интересно обеим сторонам в условиях рестрикций, рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.
Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов констатировал, что ситуация вокруг взаиморасчётов между двумя странами остается не решённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Значимых изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию и обратно достичь так и не получается, сроки решения вопроса неизвестны.
"В качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", — считает Беюкшахин.
Недавно в схожем ключе высказался за формирование алгоритма на основе национальных и цифровых валют, который может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил руководитель ВТБ Андрей Костин.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kotivalo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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