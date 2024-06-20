Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:49

Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару

Турецкий и российский бизнес могут использовать золото при взаиморасчетах в качестве альтернативы американскому доллару, это будет интересно обеим сторонам в условиях рестрикций, рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов констатировал, что ситуация вокруг взаиморасчётов между двумя странами остается не решённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Значимых изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию и обратно достичь так и не получается, сроки решения вопроса неизвестны.

"В качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", — считает Беюкшахин.

Недавно в схожем ключе высказался за формирование алгоритма на основе национальных и цифровых валют, который может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил руководитель ВТБ Андрей Костин.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kotivalo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене

Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене

На международной сцене РФ постоянно укрепляет свое положение.

Читать полностью
WP: Зеленский недоволен вниманием Блинкена к коррупции на Украине

WP: Зеленский недоволен вниманием Блинкена к коррупции на Украине

В правительстве Зеленского многие считают чрезмерным внимание Вашингтона к украинской коррупции.

Читать полностью

Общество

В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом

В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом

Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.

Читать полностью
Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры

Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии сообщил, что пиво, в котором содержится большой процент алкоголя, а также его сладкие виды являются наиболее опасными для красивой фигуры. Увеличение цифры на весах будет гарантировано, заявил он для британской газеты Daily Mail.

Читать полностью

Новости