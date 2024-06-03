Летом 2024 года поездка в Тунис обойдется дороже, если лететь самостоятельно, поэтому выгоднее приобрести турпакет. Виза для россиян не требуется при пребывании до 90 дней. При въезде достаточно предъявить загранпаспорт, страховой полис рекомендуется, но не обязателен. Туристический сбор варьируется в зависимости от класса отеля и уплачивается за первые 10 ночей пребывания.

Валютные регуляции требуют декларировать суммы свыше 20 тысяч тунисских динаров при въезде, а при выезде разрешено вывозить до 5 тысяч динаров без декларации. Местную валюту вывозить запрещено.

Прямые рейсы в Тунис редки, большинство билетов реализуется через турпакеты. Альтернатива — перелеты с пересадками через другие страны, что может быть дороже и сложнее.

Безналичные платежи и снятие наличных в Тунисе возможны только с помощью карт Visa или MasterCard. Рекомендуется взять с собой наличные в евро или долларах, которые можно обменять на местную валюту в банках и обменных пунктах, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/IssamBarhoumi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)