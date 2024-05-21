Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что только Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине и добиться мирных переговоров.
Сийярто заявил, что на данный момент, кроме Трампа, нет ни одного политика, который мог бы добиться подобного расклада в виде переговоров между российской и украинской сторонами.
Именно поэтому остается только питать надежду, что на выборах президента США победу одержит республиканец Трамп, добавил политик.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Трамп уже набрал должное количество голосов избирателей, чтобы выдвинуться на пост президента от Республиканской партии.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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