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Сийярто: Трамп - единственный политик, который может добиться мирных переговоров на Украине
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:35

Сийярто: Трамп - единственный политик, который может добиться мирных переговоров на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что только Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине и добиться мирных переговоров.

Сийярто заявил, что на данный момент, кроме Трампа, нет ни одного политика, который мог бы добиться подобного расклада в виде переговоров между российской и украинской сторонами.

Именно поэтому остается только питать надежду, что на выборах президента США победу одержит республиканец Трамп, добавил политик.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Трамп уже набрал должное количество голосов избирателей, чтобы выдвинуться на пост президента от Республиканской партии.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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