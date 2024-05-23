Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал заявление, что глава РФ Владимир Путин сделает исключение для Трампа и вернет осужденного в России журналиста Эвана Гершковича обратно на родину, в США.
Трамп прямым текстом заявил, что если он одержит победу на выборах и вступит в должность главы американского государства, то договорится с Путиным о возвращении осужденного за шпионаж журналиста домой.
Ранее стало известно, что 30 марта 2023 года в отношении американского журналиста Гершковича было возбуждено уголовное дело в связи со шпионской деятельностью.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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